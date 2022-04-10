За сутки ВСУ сбили три российских самолета и один вертолет 10 апреля, 01:05 Цей матеріал також доступний українською За сутки Россия потеряла три самолета (Фото:Генштаб)

За сутки 9 апреля Вооруженные силы Украины уничтожили 13 воздушных целей российского агрессора, в том числе три самолета и вертолет. Об этом сообщило в возведенные в ВСУ.

Война России против Украины — главные события 9 апреля

«Авиация Воздушных Сил продолжает работу в небе: истребители осуществляют патрулирование в воздушном пространстве Украины, а штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м поддерживают действия наземных войск ракетно-бомбовыми ударами с воздуха», — говорится в нем.

Видео дня

Читайте также: Десантники сбили четыре российских вертолета в Харьковской области с помощью ПТРК

9 апреля противовоздушной обороной Воздушных сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поражено не менее 13 воздушных целей российских оккупантов:

три самолета;

один вертолет;

пять беспилотных летательных аппаратов;

четыре крылатые ракеты.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.