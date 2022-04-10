За сутки ВСУ сбили три российских самолета и один вертолет
За сутки Россия потеряла три самолета (Фото:Генштаб)
За сутки 9 апреля Вооруженные силы Украины уничтожили 13 воздушных целей российского агрессора, в том числе три самолета и вертолет. Об этом сообщило в возведенные в ВСУ.
Война России против Украины — главные события 9 апреля
«Авиация Воздушных Сил продолжает работу в небе: истребители осуществляют патрулирование в воздушном пространстве Украины, а штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м поддерживают действия наземных войск ракетно-бомбовыми ударами с воздуха», — говорится в нем.
9 апреля противовоздушной обороной Воздушных сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поражено не менее 13 воздушных целей российских оккупантов:
- три самолета;
- один вертолет;
- пять беспилотных летательных аппаратов;
- четыре крылатые ракеты.
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