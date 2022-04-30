В Луганской области за сутки войска РФ совершили 16 артиллерийских атак по городам и селам, по меньшей мере один человек погиб — ОВА 30 апреля, 08:33 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов со стороны войск РФ в Луганской области (Фото:Луганская ОВА/Telegram)

16 массированных артиллерийских атак российских войск выдержали города и села Луганщины за минувшие сутки, 29 апреля.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

В Лоскутовке, близ Лисичанска, вечером 29 апреля погиб 70-летний мужчина. Еще один лисичанин на улице города получил ранения. Неизвестно число жертв в результате обстрелов Горной общины, которые российские оккупанты наносили вчера, 29 апреля, в течение дня.

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Отмечается, что российские войска штурмуют Рубежное и Попасное. За сутки две школы и 20 домов потерпели разрушения.

Так, ночью 30 апреля диспетчер получил сообщение о попадании российского снаряда по двум соседским домам в Рубежном, разрушенным и охваченным пламенем.

«Есть случаи с возгоранием брошенного жилья или повреждением без распространения огня. Об этом уже не всегда сообщают, потому что сейчас это случается десятки раз в день», — отметил Гайдай.

В Новодружеске произошел пожар еще в двух домах. Кроме того, повреждены пять жилых домов в Горном, еще 10 — в Орехове. Мероприятия по установлению возможных дополнительных повреждений и пострадавших еще продолжаются.

Утром 29 апреля российской армией было обстреляно здание школы в новых районах Северодонецка — там произошло возгорание в кабинетах. Позже стало известно о повреждении еще одного образовательного учреждения города.



Как сообщили в Луганской ОВА, под Попасной в полдень 29 апреля российские войска обстреляли автомобиль с волонтерами.

«Россияне открыли огонь в направлении автомобиля с волонтерами, который двигался в направлении Попасной. В транспортном средстве находились два местных жителя и виннитчанин. К счастью, обошлось без жертв. Как я сообщал ранее, в одной из пожарно-спасательных частей потери — вчера двое бойцов госпитализированы. Баротравму головы и осколочные ранения лица получили при исполнении — во время вызова в Лисичанске», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что при доставке лекарств и медикаментов в больницу в Северодонецке под минометный обстрел попали служебный полицейский автобус, а также собственный автомобиль сотрудника полиции. Пострадавших нет.

Фото: Луганская ОВА/Telegram

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