За Соледар продолжаются тяжелые бои, оккупанты наступают на четырех направлениях — возведение Генштаба

14 января, 22:50
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Немецкая гаубица Panzerhaubitze 2000 года 43-й бригады замаскирована у линии столкновения в районе Соледара (Фото:REUTERS / Clodagh Kilcoyne)

Немецкая гаубица Panzerhaubitze 2000 года 43-й бригады замаскирована у линии столкновения в районе Соледара (Фото:REUTERS / Clodagh Kilcoyne)

За Соледар Донецкой области продолжаются тяжелые бои, россияне сосредотачивают основные усилия на наступательных действиях на Бахмутском направлении, а также наступают на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом говорится в сводкеи Генштаба ВСУ по состоянию на 325-е сутки российского широкомасштабного вторжения.

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Там отмечают, что враг не оставляет своих намерений полностью захватить Донецкую область. С этой целью россияне сосредотачивают основные усилия на наступательных действиях на Бахмутском направлении.

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Продолжаются тяжелые бои за Соледар. Украинские воины круглые сутки отбивают атаки врага. Оккупанты терпят большие потери.

Также противник ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском направлении пытается улучшить тактическое положение, а на Запорожском и Херсонском обороняется.

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В целях усиления оборонных способностей своих подразделений на левобережной Херсонщине, враг также проводит передислокацию. Отмечается перемещение личного состава, вооружения, военной техники и боеприпасов.

Украинская авиация за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения захватчиков, а ракетчики и артиллеристы поразили пять таких районов и состав боеприпасов врага.

В то же время оккупанты продолжают обстреливать украинские города вдоль всей линии фронта и наносить ракетные удары по территории Украины.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Донбасс Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Соледар Война на Донбассе Бахмут Война России против Украины Генштаб ВСУ

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