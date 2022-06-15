Пушилина ненавидят. Жители Донецка на примере смертей родных видят, что их просто используют как мясо — Асеев 15 июня, 14:27 Цей матеріал також доступний українською Мужчина и женщина после обстрела в Донецке, 13 июня (Фото:REUTERS/Stringer)

Станислав Асеев, журналист, писатель, бывший узник донецкой тюрьмы Изоляция в интервью Радио НВ рассказал, что жители Донецка ненавидят Дениса Пушилина, главаря террористической организации «ДНР».

" В них нарастает действительно недовольство массовыми трупами своих мужчин, братьев, сыновей, которых так называемая оккупационная «власть» мобилизовала, если это можно так назвать, их просто возвращают в лучшем случае в пакетах, а в худшем они даже не возвращаются, просто остаются где-то в полях разорванными лежать. Это уже массовое явление", — рассказал Асеев.

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По словам журналиста, мужчины на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, подконтрольных террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР», даже не выходят на улицу, чтобы их не мобилизовали.

«И конечно, такая статистика оказывает большое влияние на отношение, кстати, к прежде всего Пушилину и власти оккупационной. Не к России, не к Украине, я имею в виду с положительными какими-то вещами, а именно ненавидят Пушилина и оккупационную власть, потому что эти люди уже хотя бы на примере смертей собственных родных понимают, что их просто используют действительно как мясо, и это не украинская пропаганда, медийная калька. Их просто бросают неподготовленными на фронт, их там убивают. Это в определенной степени уже составляет небольшую, пока небольшую, проблему для оккупационных властей», — описал он ситуацию.

Асеев добавил, что у него нет статистики, но, по его мнению «каждую пятую семью точно эта ситуация зацепила» и «они (жители оккупированных территорий Донбасса — ред.) не ожидали, что за российский паспорт, за российское гражданство придется платить жизнью кого-то из родных».

Ранее НВ рассказывал, как идет набор в войска захватчиков в оккупированной части Донбасса путем облав на мужчин, которые пытаются уклониться от повестки.

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