18 ноября 2018, воскресенье

За годы аннексии в российскую армию призвали 12 тыс. украинцев из Крыма - правозащитники

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2,5 тыс. призывников-украинцев пополнили ряды российской армии нынешней осенью (иллюстративное фото)
Фото Минобороны РФ

2,5 тыс. призывников-украинцев пополнили ряды российской армии нынешней осенью (иллюстративное фото)

После аннексии Крыма в ряды российской армии призвали около 12 тыс. украинцев, проживающих на оккупированном полуострове, сообщает Радио Свобода со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

"Оккупационные власти поощряют юных крымчан вступать в ряды российской армии. За четыре года войска России пополнили около 12 тыс. украинцев из Крыма, хотя это противоречит международному гуманитарному праву. В частности, 2,5 тыс. ребят набрали во время осеннего российского призыва, который стартовал в октябре и продлится до конца 2018 года", - говорится в сообщении.

Официальный Киев требует от Москвы прекратить незаконный призыв в вооруженные силы жителей аннексированного Крыму. Прокуратура Автономной Республики Крым просит крымчан обращаться по телефону или по электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.

По данным так называемого крымского правительства, подконтрольного Кремлю, в 2018 году в армию должны призвать более 2 тыс. крымчан.

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