За пять лет конфликта на Донбассе от мин погибли около тысячи мирных жителей Сегодня, 14:02 Цей матеріал також доступний українською Операция объединенных сил / Joint Forces Operation Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

С начала боевых действий на Донбассе в результате подрыва на минах погибли по меньшей мере 977 гражданских, еще 1528 получили ранения.

Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

«По данным МВОТ за период вооруженного конфликта от мин и взрывоопасных остатков войны погибли по меньшей мере 977 гражданских лиц и 1528 — получили ранения», — говорится в сообщении.

По его словам, тысячи квадратных километров в Донецкой и Луганской областях до сих пор заминированы.