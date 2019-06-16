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За пять лет конфликта на Донбассе от мин погибли около тысячи мирных жителей

Сегодня, 14:02
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За пять лет конфликта на Донбассе от мин погибли около тысячи мирных жителей - фото

Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

С начала боевых действий на Донбассе в результате подрыва на минах погибли по меньшей мере 977 гражданских, еще 1528 получили ранения.

Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

«По данным МВОТ за период вооруженного конфликта от мин и взрывоопасных остатков войны погибли по меньшей мере 977 гражданских лиц и 1528 — получили ранения», — говорится в сообщении.

По его словам, тысячи квадратных километров в Донецкой и Луганской областях до сих пор заминированы.

Теги:   Мины Война на Донбассе Донбасс Минирование

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