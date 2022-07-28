В Генштабе назвали населенные пункты, освобожденные за последнее время в Херсонской области

28 июля, 12:33
Поэтапное освобождение Херсонской области продолжается (Фото:ВСУ)

Поэтапное освобождение Херсонской области продолжается (Фото:ВСУ)

Украинским военным за последние две недели удалось освободить от российских захватчиков три населенных пункта в Херсонской области.

Об этом в четверг, 28 июля, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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«Нашими воинскими частями и подразделениями продолжается поэтапное освобождение Херсонской области от оккупационных войск РФ. В течение последних двух недель освобождены Ивановка и Лозовое, на этой неделе освобождена Андреевка», — рассказал он во время брифинга.

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Тем временем войска РФ на фоне успехов ВСУ на южном направлении были вынуждены отправить туда свои дополнительные силы.

«Враг стягивает максимальное количество… На Херсонском направлении началось очень мощное движение их войск, они стягивают дополнительные силы. Наши войска будут делать все от них зависящее, чтобы вложиться в сроки, которые ставит президент. Хочу сказать, что в любом случае победа будет за нами», — подчеркнул ранее секретарь СНБО Алексей Данилов.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Война России против Украины

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