За последние дни ВСУ отбросили российских оккупантов от Киева примерно на 70 км — Минобороны
Александр Мотузяник (Фото:Фото: СНБО)
За несколько последних дней украинские военные отбросили российские оккупационные войска примерно на 70 км от Киева.
Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
«Существенных изменений в оперативной обстановке у нас на данный момент не произошло. Противник остановлен практически по всем направлениям, где он наступал. На некоторых направлениях враг был отброшен, в частности в несколько последних дней от столицы враг был отодвинут на приблизительно 70 км», — сказал Мотузяник.
Кроме того, Мотузяник отметил, что за последние сутки ситуация в Ирпене, Буче и Броварах также не изменилась.
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