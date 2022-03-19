За последние дни ВСУ отбросили российских оккупантов от Киева примерно на 70 км — Минобороны

19 марта, 17:13
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Александр Мотузяник (Фото:Фото: СНБО)

Александр Мотузяник (Фото:Фото: СНБО)

За несколько последних дней украинские военные отбросили российские оккупационные войска примерно на 70 км от Киева.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

«Существенных изменений в оперативной обстановке у нас на данный момент не произошло. Противник остановлен практически по всем направлениям, где он наступал. На некоторых направлениях враг был отброшен, в частности в несколько последних дней от столицы враг был отодвинут на приблизительно 70 км», — сказал Мотузяник.

Видео дня

Кроме того, Мотузяник отметил, что за последние сутки ситуация в Ирпене, Буче и Броварах также не изменилась.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Киев Минобороны Украины Война России против Украины

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