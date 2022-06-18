За последние 72 часа в ОРДЛО было уничтожено минимум семь военных складов РФ — InformNapalm 18 июня, 21:33 Цей матеріал також доступний українською ВСУ (Фото:Valentyn Огиренко / REUTERS)

За последние трое суток во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей было уничтожено минимум семь вражеских складов с боеприпасами, сообщает волонтерское сообщество InformNapalm.

«За последние 72 часа на территории ОРДЛО высокоточными ударами было поражено как минимум семь объектов, на которых размещались значительные запасы боеприпасов, начиная с 2014—2015 годов. Семь выстрелов и семь уничтоженных целей с БК», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что только уничтоженный склад боеприпасов в оккупированном Хрустальном (Красном Луче) содержал до 1 тыс. тонн боеприпасов.

По мнению собеседников сообщества, это удары украинских защитников, а российские войска пытаются «размыть успехи ВСУ», простреливая центр города меньшими калибрами, чтобы устрашить местное население и перебить слухи о высокой точности работы украинских военных исключительно по складам боеприпасов.

«Это компиляция показаний различных инсайдеров, которая дает приблизительное представление о ситуации и внушает осторожный оптимизм относительно начала внедрения на фронте действий современных высокоточных типов вооружений, с помощью которых украинская армия точечно уменьшает боевые возможности армии РФ и срезает наступательный потенциал рашистов на Донбассе», — подчеркнули в InformNapalm.

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