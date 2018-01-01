За пять дней в Россию без объяснения причин не пропустили 150 украинцев Сегодня, 12:02 12 Цей матеріал також доступний українською Россия не называет причины отказа во въезде

За пять суток в Россию без объяснения причин не пропустили 150 украинцев.

Об этом сообщил начальник Департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет Укринформ.

"Российские пограничники за пять суток не пропустили в РФ 150 украинцев. В отличие от Украины, где иностранцам в случае отказа в пропуске предоставляется карточка-отказ, где четко прописано, на основании какого законодательства не пропущено то или иное лицо, россияне причину и никакие документы не предоставляют", - пояснил он.

Ранее глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал доложил об ограничении въезда в Украину граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Ограничения не касаются гуманитарных случаев, которые будут четко выписаны в инструкции.

В МИД РФ заявили, что отвечать зеркально на все решения Киева было бы нецелесообразно.

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