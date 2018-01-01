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За пять дней в Россию без объяснения причин не пропустили 150 украинцев

Сегодня, 12:02
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Россия не называет причины отказа во въезде

За пять суток в Россию без объяснения причин не пропустили 150 украинцев.

Об этом сообщил начальник Департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет Укринформ

"Российские пограничники за пять суток не пропустили в РФ 150 украинцев. В отличие от Украины, где иностранцам в случае отказа в пропуске предоставляется карточка-отказ, где четко прописано, на основании какого законодательства не пропущено то или иное лицо, россияне причину и никакие документы не предоставляют", - пояснил он.

Ранее глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал доложил об ограничении въезда в Украину граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Ограничения не касаются гуманитарных случаев, которые будут четко выписаны в инструкции.

В МИД РФ заявили, что отвечать зеркально на все решения Киева было бы нецелесообразно.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей. Такое решение было принято из-за агрессии России в Керченском проливе, в результате которой были захвачены три украинских корабля и 24 моряка. 

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Теги:   Керченский пролив Агрессия РФ Запрет на въезд Украинцы Погранслужба РФ Военное положение

Спецтема   Военное положение в Украине

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