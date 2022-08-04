За первые три дня обязательной эвакуации из Донецкой области поездами вывезли около 400 человек — ОВА 4 августа, 21:24 Эвакуация из Донецкой области (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Со 2 по 4 августа, пока продолжается обязательная эвакуация людей из Донецкой области, оттуда вывезли эвакуационными поездами около 400 человек.

Об этом сообщила пресс-секретарь Донецкой ОВА Татьяна Тюрина в комментарии hromadske.

Она рассказала, что если говорить только об обязательной эвакуации отдельными эвакуационными поездами в Кропивницкий и Александровку, то 134 человека выехали 2 августа, более сотни — на следующий день, и еще 145 человек — 4 августа.

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Но в ОВА отметили, что люди сейчас выезжают также собственным транспортом и автобусами: по оценкам властей, ежедневно область покидают 350−500 человек.

Тюрина объясняет, что обязательная эвакуация предусматривает сопровождение человека от места жительства вплоть до места дальнейшего пребывания. Так, к людям приезжают автобусы в их населенные пункты, бесплатно вывозят в Покровск, из Покровска бесплатным автобусом — в Кропивницкий или Александровку. Тем, у кого нет документов, в поезде помогают их оформить.

«Помогают получить социальные выплаты: однократную выплату по 2000 и 3000 грн (детям и людям с инвалидностью), а также справки переселенца, чтобы в последующие месяцы они могли получать помощь от государства уже как переселенцы. Кроме того, с этими людьми работают психологи и социальные работники, которые выясняют потребности каждого человека: кому-то нужна работа, другим — медицинская помощь, и все это обеспечивается», — заявляют в ОВА.

Тюрина также озвучила основные аргументы, которые называют люди, не желающие эвакуироваться. Так, они говорят, что им некуда и не за что ехать.

«Все эти три момента нивелируются. Те, кто эвакуируется при поддержке государства, имеет такие преимущества и может не бояться — все страхи безосновательны. Зима будет однозначно сложной в Донецкой области, собственно, обязательная эвакуация касается прежде всего семей с детьми. Никто не гарантирует, что будет интернет в области хотя бы для дистанционного обучения», — отмечают в ОВА.

29 июля правительство создало Координационный штаб, который занимается эвакуацией из Донецкой области. Возглавила штаб министр Ирина Верещук. Она рассказала, что эвакуация будет обязательной: люди, которые не захотят уезжать, должны подписать документ о том, что они понимают последствия своего решения.

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