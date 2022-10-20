В Николаевской области за ночь уничтожили 14 иранских дронов Shahed-136

20 октября, 09:00
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В Николаевской области сбили 14 дронов Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

В Николаевской области сбили 14 дронов Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

В ночь на четверг, 20 октября, в Николаевской области уничтожили 14 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram.

Девять дронов сбили силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования Юг Воздушных Сил.

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По два беспилотника уничтожили бойцы Военно-Морских Сил и Национальной гвардии еще один — Национальной полиции.

Видео дня

Ранее в Воздушных силах сообщили, что уничтожили 223 иранских дрона-камикадзе Shahed-136 с первого дня их применения в Украине.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Иран Беспилотники Николаевская область Дроны Shahed-136

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