РФ за ночь нанесла по Азовстали 35 авиаударов. Под завалами оказались гражданские — видео
Бойцы полка Азов оказывают пострадавшим мирным жителям первую медицинскую помощь (Фото:Скриншот видео полка Азов)
Российские войска продолжают наносить массированные удары по территории Азовстали, где укрылись защитники Мариуполя и сотни мирных жителей.
Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили украинские военные.
Как рассказали в полке Азов, за минувшую ночь российские войска нанесли по металлургическому комбинату 35 авиаударов.
«Военнослужащие полка Азов оказывают первую медицинскую помощь и прилагают все усилия, чтобы освободить гражданских из-под завалов», — говорится в сообщении.
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