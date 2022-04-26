РФ за ночь нанесла по Азовстали 35 авиаударов. Под завалами оказались гражданские — видео 26 апреля, 13:40 Цей матеріал також доступний українською Бойцы полка Азов оказывают пострадавшим мирным жителям первую медицинскую помощь (Фото:Скриншот видео полка Азов)

Российские войска продолжают наносить массированные удары по территории Азовстали, где укрылись защитники Мариуполя и сотни мирных жителей.

Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили украинские военные.

Как рассказали в полке Азов, за минувшую ночь российские войска нанесли по металлургическому комбинату 35 авиаударов.

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«Военнослужащие полка Азов оказывают первую медицинскую помощь и прилагают все усилия, чтобы освободить гражданских из-под завалов», — говорится в сообщении.

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