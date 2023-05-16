За несколько дней Силы обороны освободили 20 кв. км в пригороде Бахмута, но оккупанты продвигаются в городе — Минобороны 16 мая, 16:35 Защитники Украины после боя в районе Бахмута (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Заместительница министра обороны Анна Маляр во вторник, 16 мая, рассказала о ходе тяжелых боев на Бахмутском направлении.

У себя в Telegram-канале Маляр объяснила, что информацию о ходе боев нужно воспринимать комплексно и не вырывать из контекста.

«В течение нескольких дней наши войска освободили от врага на севере и юге пригорода Бахмута около 20 квадратных километров. В то же время враг несколько продвигается в самом Бахмуте, полностью уничтожая город артиллерией. Кроме того, враг подтягивает подразделения профессиональных десантников. Продолжаются тяжелые бои с разным результатом», — написала она.

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Замминистра подчеркнула, что защитники Украины делают все возможное и даже больше, а то, что оборона Бахмута продолжается столько месяцев и при этом Силы обороны продвигаются на некоторых участках — результат сверхусилий бойцов и высокий профессионализм командования обороной.

«Я напомню, что враг имеет преимущество в количестве людей и вооружении. Вместе с тем благодаря действиям наших военных [страна-агрессор] еще с прошлого лета не может реализовать свои планы на Бахмутском направлении», — добавила Маляр.



Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский ранее посетил бойцов на передовой и заявил, что защитники Украины проводят контрнаступление на некоторых участках под Бахмутом, используя принцип активной обороны.



По словам Сырского, продвижение украинских военных на Бахмутском направлении — первый успех наступательных действий при проведении операции по обороне Бахмута, но он частичный.

15 мая представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что защитники Украины в течение последних двух суток продвинулись на флангах в районе Бахмута от 350 м до 2 км на некоторых участках.