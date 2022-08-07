Украинские ударные дроны всего за неделю уничтожили девять единиц техники РФ — видео
В уничтожении техники РФ участвовали сотрудники СБУ и бойцы 112-й бригады терробороны (Фото:СБУ)
Украинские защитники продолжают активно использовать беспилотники не только для разведки позиций и перемещений российских войск, но и для ликвидации оккупантов.
Как сообщили в Службе безопасности Украины в воскресенье, 7 августа, лишь за минувшую неделю с помощью ударных БПЛА были уничтожены девять единиц техники ВС РФ.
Также отмечается, что в ее уничтожении вместе с сотрудниками спецслужбы участвовали бойцы 112-й бригады территориальной обороны.
«Всех оккупантов ждет настоящий ужас, пока они остаются на украинской земле», — подчеркнули в ведомстве.
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