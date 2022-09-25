Зеленский наградил отличием За мужество почти полсотни воинских частей 25 сентября, 07:00 24 сентября Зеленский присвоил почетное отличие За мужество и отвагу еще трем бригадам (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Почти полсотни украинских воинских частей получили почетное отличие за мужество и отвагу.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«Сегодня (24 сентября — ред.) я присвоил почетное отличие За мужество и отвагу трем нашим бригадам», — отметил он.

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Зеленский рассказал, что говорится о:

1-ю отдельной танковой Северской бригаде.

40-я отдельной артиллерийской бригаде;

57-я отдельной мотопехотной бригаде.

Президент указал, что с начала полномасштабного вторжения России бойцы 1-й отдельной танковой бригады достойно и мужественно выполняли поставленные задачи.

Сначала на Черниговском направлении, а сейчас — в самых горячих точках юга и востока Украины.

«За полгода более тысячи воинов этой бригады отмечены наградами», — сказал глава государства.

Он отметил, что подразделения 40-й отдельной артиллерийской бригады защищают Украину в Харьковском направлении.

«Доказанные потери российской армии от огня этой нашей бригады дают понять всем оккупантам, что врагу на нашей земле места нет и не будет», — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, 57-я отдельная мотопехотная бригада за этот месяц отметилась хорошими результатами на юге Украины — освобожден ряд населенных пунктов в Херсонской области.

В период полномасштабного вторжения РФ в этой бригаде три воина отмечены орденом Золотая Звезда и 275 военнослужащих получили государственные награды.

«Кстати, с момента учреждения такой награды для наших воинских подразделений, а она учреждена в мае этого года, уже 46 воинских частей отмечены за мужество и отвагу. Из них 38 воинских частей ВСУ, четыре воинские части ГНСУ, четыре воинские части Нацгвардии», — добавил Зеленский.

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