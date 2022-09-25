Зеленский наградил отличием За мужество почти полсотни воинских частей
24 сентября Зеленский присвоил почетное отличие За мужество и отвагу еще трем бригадам (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)
Почти полсотни украинских воинских частей получили почетное отличие за мужество и отвагу.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Сегодня (24 сентября — ред.) я присвоил почетное отличие За мужество и отвагу трем нашим бригадам», — отметил он.
Зеленский рассказал, что говорится о:
1-ю отдельной танковой Северской бригаде.
40-я отдельной артиллерийской бригаде;
57-я отдельной мотопехотной бригаде.
Президент указал, что с начала полномасштабного вторжения России бойцы 1-й отдельной танковой бригады достойно и мужественно выполняли поставленные задачи.
Сначала на Черниговском направлении, а сейчас — в самых горячих точках юга и востока Украины.
«За полгода более тысячи воинов этой бригады отмечены наградами», — сказал глава государства.
Он отметил, что подразделения 40-й отдельной артиллерийской бригады защищают Украину в Харьковском направлении.
«Доказанные потери российской армии от огня этой нашей бригады дают понять всем оккупантам, что врагу на нашей земле места нет и не будет», — подчеркнул Зеленский.
По словам президента, 57-я отдельная мотопехотная бригада за этот месяц отметилась хорошими результатами на юге Украины — освобожден ряд населенных пунктов в Херсонской области.
В период полномасштабного вторжения РФ в этой бригаде три воина отмечены орденом Золотая Звезда и 275 военнослужащих получили государственные награды.
«Кстати, с момента учреждения такой награды для наших воинских подразделений, а она учреждена в мае этого года, уже 46 воинских частей отмечены за мужество и отвагу. Из них 38 воинских частей ВСУ, четыре воинские части ГНСУ, четыре воинские части Нацгвардии», — добавил Зеленский.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.