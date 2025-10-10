Обгоревшая квартира в киевской многоэтажке, где в результате атаки российских БпЛА вспыхнул пожар, 10 октября, 2025 год (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

За прошлый месяц российские захватчики увеличили количество примененных средств воздушного нападения на Украину в 1,3 раза.

Об этом в пятницу, 10 октября, сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

«Впереди нас ждут новые испытания», — говорится в публикации Сырского в Facebook.

Реклама

Он также подчеркнул, что украинская противовоздушная оборона демонстрирует эффективность на уровне около 74%. Однако, добавил Сырский, необходимо приложить дополнительные усилия для прикрытия энергетики, критической инфраструктуры, логистики.

Говоря о ситуации на фронте, Сырский сообщил, что она остается сложной. По его словам, украинские защитники сосредотачивают основные усилия на сдерживании врага и стабилизации обстановки прежде всего на Лиманском, Покровском, Добропольском, Новопавловском направлениях.

Бойцы Сил обороны наносят противнику значительные потери. По словам Сырского, в течение сентября потери российских оккупантов составили 28,5 тыс. воинов.

Также он отметил, что продолжается контрнаступательная операция украинских войск на Добропольском направлении.

«Благодаря успешным действиям подразделений Десантно-штурмовых войск, штурмовых полков, других частей Сил обороны удается останавливать и отбрасывать противника, который планировал в начале осени захватить территорию всей Донецкой области», — заявил главком ВСУ.

В ночь на 10 октября страна-агрессор РФ осуществила очередную комбинированную атаку на Украину.

«Циничная и просчитанная атака: более 450 дронов и более трех десятков ракет против всего, что обеспечивает нормальность жизни и чего россияне хотят нас лишить», — отреагировал на вражеский удар президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, по состоянию на утро известно о 20 пострадавших людях. В Запорожье в результате атаки РФ погиб ребенок.

Значительное количество потребителей обесточено в Киеве, а также в Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

По сообщению ДТЭК, Россия атаковала теплоэлектростанции, серьезно повреждено оборудование.