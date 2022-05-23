Все больше людей возвращается. За минувшие сутки в Украину въехали более 47 тысяч человек — ГПСУ 23 мая, 15:38 Цей матеріал також доступний українською Украинские беженцы (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

По состоянию на 23 мая в Украине наблюдается увеличение количества возвращающихся в Украину граждан. В Государственной пограничной службе Украины отмечают, что эта тенденция удерживается уже некоторое время.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.



«Тенденция по увеличению количества возвращающихся в Украину граждан пока сохраняется. За минувшие сутки прибыли более 47 тысяч человек, из них около 44 тысяч — украинцы», — говорится в сообщении.

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Также отмечено, что было оформлено 162 грузовика с гуманитарной помощью.

В ГНСУ добавляют, Из Украины за прошлые сутки выбыли более 32 тысяч человек. Более 19 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

Напомним, ранее НВ писал, что более 100 миллионов человек в мире были вынуждены покинуть свои дома, убегая от насилия, преследований и нарушений прав человека. Это рекордное количество.

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