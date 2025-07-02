На счет Высшего антикоррупционного суда поступили 120 млн грн залога за вице-премьера и министра национального единства Алексея Чернышова . Об этом сообщил журналист Олег Новиков в среду, 2 июля.

Отныне министр обязуется прибывать по первому вызову правоохранителей, сообщать об изменении места жительства и работы, не выезжать из Украины без разрешения и не общаться с рядом лиц.

Журналист также отметил, что в Апелляционную палату ВАКС 2 июля поступила апелляционная жалоба на меру пресечения Чернышева.

1 июля ВАКС начал рассмотрение ходатайства об отстранении Алексея Чернышова. На следующий день Общественное сообщило, что суд принял решение не отстранять министра от должности.

Дело Алексея Чернышева — что известно

23 июня Чернышеву объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности в должности министра развития общин и территорий (март 2020 — ноябрь 2022 год).

По данным следствия, Чернышов помог одному из застройщиков получить участок для строительства жилого комплекса в Киеве. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

27 июня суд избрал Чернышеву меру пресечения в виде залога в 120 млн грн. Министр назвал эту сумму «огромным вызовом».