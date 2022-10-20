«Отличная работа». За месяц украинские военные сбили 233 иранских дрона-камикадзе — Зеленский 20 октября, 00:03 Иранский дрон-камикадзе в Украине (Фото:Roman Petushkov/Reuters)

В течение месяца украинские защитники сбили 233 иранских дрона-камикадзе. Только в среду, 18 октября, в Киевской области уничтожили 10 дронов.

В своем видеообращении Зеленский также поблагодарил украинских военнослужащих за такую работу.

«В течение месяца сбито 233 Шахеда и десятки ракет. Только за сегодня на Киевском направлении уничтожено 10 иранских дронов, еще 11 Шахедов сбито благодаря воинам воздушного командования Юг. Я благодарю за отличную работу», — заявил он.

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В то же время Зеленский добавил, что только за минувшие сутки Россия уничтожила три энергетических объекта Украины. Президент призвал украинцев ограничить потребление электроэнергии 20 октября.

19 октября на закрытом заседании Совета Безопасности ООН будет подниматься вопрос поставок Ираном беспилотников для российских оккупантов.

В тот же день Верховная Рада осудила Иран за поставки вооружения России для войны против Украины. Нардепы призвали мировое сообщество ввести санкции против Тегерана, если поставки продолжатся.

Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

В МИД Ирана заявили, что якобы не имеют отношения к поставке дронов-камикадзе Shahed-136 России. Там также заявили о готовности к переговорам с Украиной, чтобы «опровергнуть обвинения».

Президент Владимир Зеленский 11 октября заявил, что, по данным разведки, страна-агрессор Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed. После первых сбитых иранских дронов Украина не продолжила аккредитацию посла Ирана и сократила количество сотрудников в иранском посольстве до нескольких человек.



Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц сообщила, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.