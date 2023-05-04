Вице-мер Вознесенска был задержан за хищение бюджетных денег на закупку оборонной продукции 4 мая, 20:23 В ходе обыска у подозреваемых нашли более 1 млн гривен (Фото:СБУ)

Вице-мера города Вознесенск задержала Служба безопасности Украины по подозрению в хищении бюджетных денег на закупки оборонной продукции для сил обороны в прифронтовых районах Николаевской области.

По данным следствия, кроме первого заместителя главы Вознесенской городской территориальной громады, к схеме хищения денег на оборонную продукцию причастны двое чиновников бухгалтерии горсовета и глава местного благотворительного фонда, сообщается в Telegram-канале СБУ.

Видео дня

Согласно сообщению, следствие установило, что участники преступной схемы выводили в тень бюджетные средства во время публичных закупок оборонной продукции, нанеся государству ущерб почти на миллион гривен.

Во время обысков по местам работы, проживания и в автомобилях фигурантов дела обнаружили компьютерную технику, документы и черновые записи с доказательствами незаконных действий и более миллиона гривен.

Заммэра и троим его сообщникам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах). Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения решается.