Племянник Кадырова стал надзирателем за гауляйтерами на оккупированной части юга Украины

9 декабря, 11:44
Поделиться:
В Чечне племянник Кадырова занимал должность министра аграрной политики (Фото:secretmag.ru)

В Чечне племянник Кадырова занимал должность министра аграрной политики (Фото:secretmag.ru)

Надзирателем за прокремлевскими гауляйтерами на временно оккупированной РФ части юга Украины стал племянник чеченского диктатора Рамзана Кадырова.

Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Читайте также:
Кадыров похвастался видео фейкового боя своих несовершеннолетних детей «с украинской армией»

«На временно занятые Мелитопольщину и Херсонщину назначили нового надзирателя — племянника Кадырова. Ранее он в Чечне был министром аграрной политики», — рассказал он в эфире общенационального телемарафона.

Видео дня

Федоров также отметил, что именно кадыровцы координировали мародерство российских оккупантов на этих территориях.

Читайте также:
Убит кадыровец, публично издевавшийся над активисткой Ириной Довгань в Донецке в 2014 году — соцсети

«Они раньше украли комбайны, а затем поставщик комбайнов увидел, что они в Чечне», — напомнил мэр.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Херсонская область Кадыровцы Рамзан Кадыров Чеченцы Иван Федоров Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X