Племянник Кадырова стал надзирателем за гауляйтерами на оккупированной части юга Украины 9 декабря, 11:44 В Чечне племянник Кадырова занимал должность министра аграрной политики (Фото:secretmag.ru)

Надзирателем за прокремлевскими гауляйтерами на временно оккупированной РФ части юга Украины стал племянник чеченского диктатора Рамзана Кадырова.

Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«На временно занятые Мелитопольщину и Херсонщину назначили нового надзирателя — племянника Кадырова. Ранее он в Чечне был министром аграрной политики», — рассказал он в эфире общенационального телемарафона.

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Федоров также отметил, что именно кадыровцы координировали мародерство российских оккупантов на этих территориях.

«Они раньше украли комбайны, а затем поставщик комбайнов увидел, что они в Чечне», — напомнил мэр.