За двое суток в Черниговской области уничтожили до 80 единиц техники оккупантов

13 марта, 16:27
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Уничтоженная российская техника в Украине (иллюстративное фото) (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Уничтоженная российская техника в Украине (иллюстративное фото) (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

За прошедшие двое суток в окрестностях Чернигова и в близлежащих селах артиллерийские подразделения ОК Север уничтожили до 80 единиц вражеской техники, которая пыталась форсировать реку для продвижения в киевском направлении.

Об этом сообщает ОК Север в Facebook.

В частности, в ночь с 11 на 12 марта была разбита колонна техники 228 мотострелкового полка 90 танковой дивизии вооруженных сил РФ, которая должна обеспечивать логистику врага.

Также украинские военнослужащие разбили бригадно-тактическую группу того же полка, которая пыталась блокировать Чернигов.

В окрестностях областного центра ВСУ уничтожили два командно-наблюдательных пункта БТГр противника из состава 35 омсбр (г. Алейск, Алтайский край).

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Кроме того, защитникам Чернигова удалось ликвидировать вражескую диверсионно-разведывательную группу.

«Несмотря на это, враг продолжает наносить авиа- и ракетные удары по гражданским объектам и жилым домам Чернигова, убивает мирное население, разрушает жилье, несмотря на международное право и правила ведения боевых действий», — отметили в ОК Север.

https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/2097856363728484
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Черниговская область Российская военная техника Война России против Украины

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