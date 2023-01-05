«Коридор жизни» закрыт. За две недели с оккупированных территорий Запорожской области смог выехать один человек — ОВА 5 января, 16:49 Эвакуация из Бахмута (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Российские оккупанты не позволяют совершить эвакуацию через «коридор жизни» в Запорожской области. За две недели с оккупированных территорий выехал только один человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух во время брифинга в четверг, 5 января.

Он подчеркнул, что «коридор жизни» был единственным направлением, где в последнее время осуществлялась эвакуация из оккупированных районов региона.

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«Основное направление, которое у нас работало — „коридор жизни“ между Васильевкой и Запорожьем в селе Каменское, закрыто. За прошедшие сутки прошел один человек», — отметил он.

По информации главы ОВА, выехать из оккупации смог руководитель одного из образовательных учреждений, которого вынуждали работать на захватчиков. Он отказывался, его привезли и высадили в Васильевке, и он пешком шел 15 километров до Каменского.