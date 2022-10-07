«Здесь пока жить опасно». За два месяца из особо опасных регионов эвакуировались 115 тысяч украинцев

7 октября, 18:30
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Эвакуация из Донецкой области (Фото:ГСЧС)

Эвакуация из Донецкой области (Фото:ГСЧС)

За последние два месяца более 115 тысяч украинцев выехали из особо опасных регионов, временно оккупированных и только что освобожденных территорий, а также в рамках обязательной эвакуации из Донбасса.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Только из Харьковской области уехали более 15 тысяч человек, в основном это женщины с детьми, а также пожилые и маломобильные люди. Эвакуируются также люди, чьи населенные пункты недавно удалось освободить от России.

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В целом с начала полномасштабного вторжения свои дома покинули миллионы украинцев.

«Призываем всех, кто находится на только что освобожденных территориях, ответственно отнестись к ситуации. Инфраструктура многих городов и деревень существенно повреждена врагом. Мы все починим и отстроим, но пока здесь жить опасно. Советую по возможности уехать на зимний период», — призвал замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Бородай.

29 июля Кабинет министров создал координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех жителей Донецкой области эвакуироваться в другие регионы страны.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донбасс Донецкая область Российская агрессия Эвакуация Луганская область Харьковская область Война России против Украины

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