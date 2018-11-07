За два месяца до пожара на маслозаводе под Одессой экологическая инспекция обнаружила серьезные нарушения

В сентябре во время плановой проверки маслозавода Дельта Вилмар, где накануне произошел пожар, экологическая инспекция обнаружила серьезные нарушения в одном из цехов.
Об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.
"В сентябре государственная экологическая инспекция проверяла это предприятие. Были зафиксированы серьезные нарушения, после чего был подан иск в суд по прекращению деятельности того цеха, с которого вчера начался пожар. К сожалению, система через остановку в судах не сработала", - сказал он на заседании Кабмина, пишет Интерфакс-Украина.
Министр добавил, что после пожара экологическая инспекция проверила воду, воздух и грунты возле места инцидента на предмет загрязнений.
"По оперативной информации, загрязнения воды нет. Некоторые показатели загрязнения воздуха превышают предельно допустимые нормы в 2,5 раза. Анализ загрязнения грунта будем иметь немного позже", - резюмировал Семерак.
Напомним, 6 ноября, вспыхнул масштабный пожар на территории маслоперерабатывающего завода Дельта Вилмар возле села Новые Беляры Одесской области.
В результате пожара обрушились металлические конструкции перекрытия между первым и вторым этажами, кровли.
Спасателям удалось ликвидировать пожар через 12 часов.
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