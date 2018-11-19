19 ноября 2018, понедельник

За два дня в Киевской области от переохлаждения погибли шесть человек

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Холод унес жизни шести человек

Холод унес жизни шести человек

В Киевской области в выходные в результате переохлаждения погибли шесть человек.

Как сообщили в областной полиции, четверо из них скончались на остановках общественного транспорта.

По данным медиков, большинство летальных случаев происходит из-за злоупотребления спиртными напитками, так как алкоголь приводит к быстрой потере тепла.

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