За два дня в Киевской области от переохлаждения погибли шесть человек

В Киевской области в выходные в результате переохлаждения погибли шесть человек.
Как сообщили в областной полиции, четверо из них скончались на остановках общественного транспорта.
По данным медиков, большинство летальных случаев происходит из-за злоупотребления спиртными напитками, так как алкоголь приводит к быстрой потере тепла.
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