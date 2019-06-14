Абсолютное большинство украинцев поддерживает проведение досрочных выборов в Раду — опрос 14 июня, 11:46 Цей матеріал також доступний українською Богдан Бортаков/Facebook 67% украинцев считают неэффективным нынешний состав Рады Богдан Бортаков/Facebook

88% украинцев поддерживают проведение досрочных выборов в Верховную Раду.

Таковы результаты опроса, проведенного центром Социологической группы Рейтинг.

За последний месяц этот показатель вырос на 16%.

8% опрошенных выступили против досрочных выборов в парламент.

67% опрошенных считают, что новоизбранный парламент будет более эффективным, чем предыдущий.

В то же время 82% опрошенных считают, что обжалование указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады в Конституционном суде является не столько защитой законности, как попыткой народных избранников продлить свои полномочия хотя бы на несколько месяцев.

Отмечается, что поддержка досрочных выборов, вера в эффективность будущего парламента и тезис о попытке народных депутатов продлить свои полномочия имеют абсолютную поддержку во всех возрастных, региональных и электоральных группах, за исключением сторонников партии Европейская солидарность, которые в своем большинстве против досрочных выборов и считают, что будущий парламент будет менее эффективным.

Вместе с тем, 58% украинцев считают, что указ о роспуске парламента соответствует как Конституции, так и настроениям граждан. 20% заявили, что документ не соответствует Конституции, но отвечает настроениям общественности.

6% опрошенных считают его незаконным и не соответствующим общественным ожиданиям.

63% украинцев считают, что выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля, даже если Конституционный суд признает указ Зеленского незаконным.

20% утверждают, что в таком случае они должны пройти в плановом порядке в октябре.

Опрос проводился 8 по 12 июня. Было опрошено 2500 человек методом личного формализованного интервью.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский, официально вступив в должность президента, заявил, что распускает Верховную Раду.

Аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

В то же время спикер парламента Андрей Парубий заявил, что у Зеленского не было оснований распускать Раду, поскольку на момент указа в коалиции находились 227 депутатов.

11 июня Конституционный суд провел открытую часть слушаний по иску народных депутатов относительно конституционности указа Зеленского о прекращении полномочий Верховной Рады и назначении выборов на 21 июля.

