Процедура уже началась. Как украинцы могут потерять имущество из-за задолженности за коммунальные услуги: все, что стоит знать 26 июня, 21:13 Как украинцы теряют имущество из-за задолженности за коммунальные услуги (Фото:motortion/depositphotos)

Граждане Украины, которые задолжали за коммунальные услуги, имеют высокий риск потерять свое имущество. С начала полномасштабной войны, общее количество должников увеличилось на 22%.

Если такого должника внесут в Единый реестр через судебные процедуры, он сталкивается с большим риском потерять как имущество, так и банковский счет.

Как происходит конфискация имущества у должников за коммуналку

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В Едином реестре должников на сайте Минюста в Украине зарегистрировано 615 тысяч человек, которые находятся в долговом состоянии по поводу коммунальных услуг. Этот реестр насчитывается с момента начала полномасштабной войны. Должникам, имеющим запись в реестре, грозят следующие последствия:

Блокировка банковских счетов, независимо от суммы задолженности.

Ограничение на возможность открытия новых банковских счетов.

Запрет на выезд за границу.

Запрет регистрации любых сделок через нотариуса, включая сделки о продаже имущества.

Важно отметить, что должники имеют возможность обратиться с просьбой о реструктуризации своих долгов. В таком случае, должник может осуществлять ежемесячные платежи, поскольку долг будет распределен таким образом, чтобы это было возможно. Важно помнить, что даже если вы находитесь за границей, вам нужно платить коммунальные платежи. Долги затрудняют работу коммунальных предприятий, поэтому важно вовремя платить за услуги, которые предоставляются независимо от уровня потребления. Это касается, в частности, централизованного отопления и обслуживания дома и придомовой территории.

Многие люди считают, что во время периода войны запрещено судиться по делам, связанным с коммунальными услугами. Однако это представление не соответствует действительности. На территориях, где отсутствуют активные боевые действия и оккупация, коммунальные предприятия имеют законное право обращаться в суд и требовать от должников уплаты за предоставленные коммунальные услуги. Более того, такие судебные процессы рассматриваются по упрощенной процедуре.