Есть большие проблемы с водоснабжением. За день удалось вернуть электричество 6 миллионам украинцев — Зеленский 17 декабря, 22:41 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Через день после массированной ракетной атаки РФ электроэнергию вернули почти 6 миллионам украинцев, однако остаются проблемы с водоснабжением.



Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

«За день удалось вернуть электричество почти 6 миллионам украинцев. Ремонтные работы продолжаются без перерыва после удара террористов. Конечно, еще очень много работы, чтобы стабилизировать систему. Есть проблемы с поставкой тепла, есть большие проблемы с поставкой воды», — сказал он.

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Президент отметил, что самая сложная ситуация в Киеве и области, Виннице и области, Львове и области. В то же время во многих других регионах есть масштабные отключения.

"Это и Днепропетровская, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Черниговская области и другие города и другие области", - добавил Зеленский.

В пятницу, 16 декабря, Россия осуществила новый массированный обстрел Украины. Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках более 70 российских ракет. Целями ударов стали энергообъекты в пяти областях.

