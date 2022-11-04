За день оккупанты обстреляли четыре общины Сумской области — ОВА
Войска РФ направили на мирных жителей 28 снарядов из САУ, 4 ноября (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)
В пятницу, 4 ноября, оккупанты атаковали четыре общины в Сумской области. Россияне выпустили 70 снарядов и мин по региону.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
«Сегодня под вражескими обстрелами находились четыре пограничных общины. На них россияне в течение дня направили 70 снарядов и мин», — говорится в сообщении.
По словам Живицкого, враг обстрелял следующие общины:
- Миропольская община с территории России обстреляли из минометов. Было девять взрывов. Без разрушений;
- По Хотинской общине враг тоже вел сначала минометный обстрел (девять прилетов). А после обеда еще по двум приграничным селам россияне ударили с САУ. Всего было 15 взрывов. Чудом обошлось без разрушений;
- Белопольская общине: почти час враг из САУ обстреливал пограничные (28 прилетов). Повреждены по меньшей мере 3 жилых дома и еще четыре хозяйственных помещения. Были прямые попадания в дом. К счастью, без погибших. По другому селу общины россияне избивали из минометов (четыре прилета);
- Зноб-Новгородская община: здесь под российский обстрел попали два села. По одному врагу вел гранатометный обстрел (пять «очередей» из АГС). По другому — применил стрелковое оружие.
4 ноября войска РФ час обстреливали пограничную деревню в Сумской области. В результате были повреждены три жилых дома и четыре хозяйственных помещения.