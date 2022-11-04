За день оккупанты обстреляли четыре общины Сумской области — ОВА

4 ноября, 22:20
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Войска РФ направили на мирных жителей 28 снарядов из САУ, 4 ноября (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

Войска РФ направили на мирных жителей 28 снарядов из САУ, 4 ноября (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

В пятницу, 4 ноября, оккупанты атаковали четыре общины в Сумской области. Россияне выпустили 70 снарядов и мин по региону.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«Сегодня под вражескими обстрелами находились четыре пограничных общины. На них россияне в течение дня направили 70 снарядов и мин», — говорится в сообщении.

Видео дня

По словам Живицкого, враг обстрелял следующие общины:

  • Миропольская община с территории России обстреляли из минометов. Было девять взрывов. Без разрушений;
  • По Хотинской общине враг тоже вел сначала минометный обстрел (девять прилетов). А после обеда еще по двум приграничным селам россияне ударили с САУ. Всего было 15 взрывов. Чудом обошлось без разрушений;
  • Белопольская общине: почти час враг из САУ обстреливал пограничные (28 прилетов). Повреждены по меньшей мере 3 жилых дома и еще четыре хозяйственных помещения. Были прямые попадания в дом. К счастью, без погибших. По другому селу общины россияне избивали из минометов (четыре прилета);
  • Зноб-Новгородская община: здесь под российский обстрел попали два села. По одному врагу вел гранатометный обстрел (пять «очередей» из АГС). По другому — применил стрелковое оружие.

4 ноября войска РФ час обстреливали пограничную деревню в Сумской области. В результате были повреждены три жилых дома и четыре хозяйственных помещения.

https://www.youtube.com/watch?v=7OD_948-9Fw
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Сумская область Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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