За день оккупанты 18 раз обстреливали Сумскую область, есть пострадавший 8 июля, 23:55 Последствия обстрела Сумской области, 8 июля (Фото:Дмитрий Живицкий / Facebook)

Российские оккупанты 8 июля продолжали обстреливать территорию Сумской области, в результате чего пострадал местный фермер.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, за день оккупанты произвели 18 обстрелов, всего выпустили более 100 выстрелов из разных видов вооружения. Враг применял в основном ракеты, минометы и артиллерийские установки.

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Во время одного из обстрелов, около 19:00, ранение получил местный фермер в Краснопольской общине.

«Обломки мин разбили авто, два из них — попали в шею мужчине, который как раз был за рулем. Его доставили в больницу, в настоящее время жизни человека ничего не угрожает», — написал Живицкий.

Глава Сумской ОВА отметил, что 8 июля от обстрелов пострадали территории Хотинской, Эсманской, Юнаковской, Миропольской, Краснопольской, Белопольской, Шалыгинской и Новослободской общин.



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