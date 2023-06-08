Бывшая эскортница Ксюша Манекен получила награду от разведки за работу на «информационном фронте» — ГУР 8 июня, 21:51 Оксана Волощук (Ксюша Манекен) (Фото:Ксюша Манекен / Instagram)

Киевская блогер Ксюша Манекен, которая ранее работала в эскорте, помогала разведке на «информационном фронте», за что и получила награду от ГУР.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью УП.

«Она помогала. Насколько я знаю, помогала серьезно. Речь идет о работе на информационном фронте, не об агентурной работе», — сказал Юсов.

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Он добавил, что Главное управление разведки пользуется в своей деятельности «помощью совершенно разных людей».

Также Юсов отметил, что пост в соцсетях Манекен о получении награды от разведки «был ошибкой».

Ранее сеть возмутило то, что инстаграм-блогер Ксюша Манекен, которая заявляла, что «не важно, чей Крым», получила отличие от ГУР МО «за содействие военной разведке Украины».

Манекен похвасталась наградой после встречи с советником главы ОП Михаилом Подоляком 3 марта. На самой награде отмечено, что ее присвоили еще 13 октября 2022 года. Блогер сказала, что подробности, «как так получилось» и за что она получила награду, она сможет рассказать только после завершения войны.

Впоследствии Подоляк объяснил цель своей встречи с блогерами, отметив, что война России против Украины имеет и информационную составляющую, а инфлюэнсеры оказывают влияние на многомиллионную аудиторию.