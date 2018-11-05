05 ноября 2018, понедельник

Коррупция, сепаратизм, равнодушие. Против чего боролась Екатерина Гандзюк

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33-летняя Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября
Фото со страницы Facebook Екатерины Гандзюк

33-летняя Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября

4 ноября 2018 года в больнице умерла Екатерина Гандзюк, херсонская общественная активистка и сотрудница горсовета Херсона, на которую три месяца назад было совершено нападение – на выходе из дома ее облили кислотой.

После этого Гандзюк, получившая ожоги 35% тела, перенесла более 10 операций и провела все это время в больничных стенах.

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Общественная активность

Екатерина Гандзюк была общественной активисткой многие годы: еще во время учебы в Херсонском государственном университете она участвовала в Оранжевой революции, а в ходе Революции достоинства была одной из наиболее заметных участниц Евромайдана в Херсоне.

Несколько лет она являлась активным представителем партии Батькивщина - возглавляла ее местную молодежную организацию, была депутатом облсовета от БЮТ. Однако в 2015 году Гандзюк вышла из этой партии - в знак солидарности с мэром Херсона Владимиром Миколаенко, которого исключили из Батькивщины.

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Расследовательская журналистика

Вместе с херсонским журналистом Сергеем Никитенко (на него также было совершено нападение в июне 2018 года) Гандзюк была сооснователем Агентства гражданской журналистики Мост и сайта most.ks.ua. С 2012 года портал стал одним из ключевых херсонских интернет-СМИ, сосредоточившись на местной политике, в частности темах мониторинга госзакупок и тратах госсредств, а также антикоррупционных расследованиях.

Борьба с сепаратистскими движениями в Херсоне

В последние годы Гандзюк сосредоточила усилия на противодействии пророссийским движениям в Херсоне. Начиная с 2014 года и первых месяцев конфликта на востоке Украины, она противостояла инспирированным Россией попыткам распространить активность сепаратистов на Херсонскую область.

В июле 2018 года Гандзюк обнародовала документы, свидетельствующие о том, что представители пророссийских сил незаконно оказывают платные административные услуги в городе, выдают справки с гербовыми печатями.

"И да, это именно те люди, которые "движевали" в 2014 году за Россию, собирали митинги, вооружали титушню, вербовали бойцов в террористические отряды в Донецкую и Луганскую области, ездили в Сирию, звали Путина – вот это все делали, что делают "теплые ламповые сепары". Все эти типа сумасшедшие "рускомирцы" и "кобовцы" – мусорская и сбушная агентура еще с домайданних времен", - писала об этом случае Гандзюк в своем Facebook.

Кроме того, Гандзюк входила в волонтерскую группу Itchy Trigger Finger Ukrainians, которая занималась размещением патриотической рекламы на билбордах вблизи границы с оккупированным Крымом.

Противостояние с силовыми структурами региона

Неотъемлемой частью борьбы Гандзюк против местных проявлений сепаратизма стал ее конфликт с правоохранительными органами Херсонской области. Активистка неоднократно и жестко обвиняла силовые структуры в бездеятельности по данной проблеме, в недостаточных усилиях по расследованию нападений на херсонских активистов, а также в коррумпированности.

В 2017 году начальник управления защиты экономики департамента Нацполиции в Херсонской области Артем Антощук судился с Гандзюк после того, как она обвинила его в требовании взяток от чиновников горсовета.

В июле 2018 года Гандзюк критиковала силовиков за бездеятельность в расследовании покушения на своего коллегу, журналиста-расследователя Сергея Никитенко

"Для управления защиты экономики аксиоматично, что городские власти воруют бюджетные деньги в количестве 30% от всего. По версии Артема [Антощука], они распределяются между нами пропорционально. Но вы не думайте, что Артема волнует безобразие в виде предполагаемого хищения средств. Артем настойчиво просит свои 3%. Артем достал уже их просить. Пока эти 3% ему не отдадут, он угрожает затягать по допросам в левых делах всех, кто не платит дань", - рассказала Гандзюк, которая занимала должность управляющей делами исполнительного комитета Херсонского горсовета.

Антощук подал иск против Гандзюк о защите чести и достоинства, однако суд отклонил большинство его требований и обвинения

В июле 2018 года Гандзюк критиковала силовиков за бездеятельность в расследовании покушения на своего коллегу, журналиста-расследователя Сергея Никитенко.

"32 дня понадобилось херсонским мусорам, чтобы выяснить, что Сергей журналист. Я не шучу. 32 (тридцать два). Теперь следствие вышло на новый виток поиска преступников: ищет в фейсбуке свидетелей происшествия, - саркастично писала Гандзюк в своем Facebook. - Думаю, к 3019 году можно будет назначить виновным какого-то наркомана, потому что в том, что вы там кого-то серьезно ищете, никто в трезвом уме не верит".

А в апреле 2018 года Гандзюк обнародовала информацию о том, что около 200 "журналистов" с фейковыми удостоверениями получили в областной полиции разрешения на травматическое и газовое оружие в 2014-2018 годах.

Волонтерская деятельность

Екатерина Гандзюк была также известна своей многосторонней волонтерской активностью. Она обширно сотрудничала с ООН – к примеру, в 2012 году работала в проекте Программы развития ООН, связанной с организацией футбольного волонтерства для развития молодежи региона. В рамках этого проекта Гандзюк занималась развитием спорта в сельских регионах Херсонской области, работая со школьниками и школьными учителями физкультуры.

Кроме того, с началом войны на Донбассе Гандзюк участвовала в программах помощи переселенцам с востока Украины. Она работала помощником по вопросам правовой защиты Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области, а также организовывала кампании по сбору средств для детей переселенцев.

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