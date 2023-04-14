Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку — Генштаб 14 апреля, 07:15 Украинские военные (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, за прошедшие сутки, благодаря слаженности действий подразделений сил обороны и героизму украинских воинов, были отбиты 49 атак противника, сообщил Генштаб в пятницу, 14 апреля в Facebook.

За прошедшие сутки противник нанес 19 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня, есть пострадавшие среди гражданского населения.

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Противник не отказывается от своих планов по оккупации территории Украины, несмотря на значительные потери. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На территории Беларуси продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ.

Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Студенок, Искрисковщина и Волфин Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Тернова, Старица, Гатище, Николаевка и Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Масютовка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. Артиллерийские обстрелы получили Новоселовское, Стельмаховка, Андреевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Идут тяжелые бои за город Бахмут. Противник провел атаки в районах Богдановки и Предтечино, успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Новодмитровка, Курдюмовка, Северное и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Северного, совершил артиллерийские обстрелы, в частности Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского, Нетайлового, Карловки Донецкой области.

На Марьинском направлении за минувшие сутки украинские защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Большая Новоселка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них — Ольговское, Красное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степногорск Запорожской области; Степановка, Антоновка Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.



Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.