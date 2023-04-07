За Бахмут и Марьинку идут ожесточенные бои — Генштаб 7 апреля, 18:44 Защитник Украины в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 7 апреля, на 408-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



за сутки российские оккупанты нанесли два ракетных и 14 авиаударов, совершили более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность ракетных и авиаударов остается высокой по всей Украине;

основные усилия врага сосредоточены на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях . За сутки защитники Украины отразили более 40 вражеских атак;

. За сутки защитники Украины отразили более 40 вражеских атак; на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация не изменилась, признаков формирования вражеских наступательных группировок нет;

оперативная ситуация не изменилась, признаков формирования вражеских наступательных группировок нет; на Лиманском направлении россияне безуспешно наступали в районе Серебрянского лесничества и Верхнекаменского;

россияне безуспешно наступали в районе Серебрянского лесничества и Верхнекаменского; на Бахмутском направлении оккупанты продолжают наступление и пытаются захватить Бахмут, бои продолжаются. За сутки враг безуспешно наступал в районах Богдановки и Ивановского, Силы обороны отразили около 14 атак на этом участке;

оккупанты продолжают наступление и пытаются захватить Бахмут, бои продолжаются. За сутки враг безуспешно наступал в районах Богдановки и Ивановского, Силы обороны отразили около 14 атак на этом участке; на Авдеевском и Марьинском направлениях войска страны-террориста предприняли провальные попытки наступления в районах Новокалиново, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы. Самые ожесточенные бои на этом участке идут за Марьинку, защитники Украины отразили там более 10 вражеских атак;

войска страны-террориста предприняли провальные попытки наступления в районах Новокалиново, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы. Самые ожесточенные бои на этом участке идут за Марьинку, защитники Украины отразили там более 10 вражеских атак; на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты усиливают оборону;

оккупанты усиливают оборону; во временно захваченных районах Запорожской и Херсонской областей оккупанты продолжают принудительную паспортизацию местных жителей. На блокпостах враг ограничивает передвижение украинцев без паспортов страны-террориста. Россияне обыскивают машины, собирают личные данные граждан без российских документов и угрожают запретить въезд в город. Почтальонов заставляют раздавать местным жителям бланки, в которых они должны указывать наличие российского паспорта. Людей без бумажек РФ постоянно обыскивают, запугивают, угрожают выселением и конфискацией имущества и заставляют получить паспорт. Родителям школьников-выпускников оккупанты угрожают не выдать детям свидетельство об образовании;

авиация Сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов. В районе Марьинки был уничтожен вражеский штурмовик Су-25. Ракетные войска и артиллерия уничтожили склад боеприпасов россиян.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист РФ потеряла 177 110 оккупантов, из них 480 — за последние сутки.

