В Донецкой области за сутки 9 мая оккупанты убили 12 мирных жителей 10 мая, 12:05 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты убили 12 мирных жителей Донецкой области в течение 9 мая (Фото:Полиция Донецкой области)

В Донецкой области в течение суток 9 мая российские оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов. Погибли 12 мирных жителей, еще семь ранены.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Были разрушены по меньшей мере 39 гражданских объектов — жилые дома, техникум, религиозное сооружение, объекты жизнеобеспечения.

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Под огонь оккупантов попали Мариуполь, Славянск, Краматорск, Николаевка, Авдеевка, Железное, Северск, Марьинка, Дробышево, Нью-Йорк, Адамовка, Ласточкино, Калиново.

Армия РФ обстреливала мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня Град, танков, тяжелой артиллерии, ракетами воздух-земля.

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