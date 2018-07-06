07 июля 2018, суббота

За 6 лет Укрзализныця потратила около 16 млн гривен из-за вандалов

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Только на устранение граффити из поездов было потрачено более 3 млн грн
Фото: УЗ

Только на устранение граффити из поездов было потрачено более 3 млн грн

За время эксплуатации скоростных поездов, с 2012 года по июнь 2018 года включительно, общие затраты на внеплановые ремонты поездов, связанные с актами вандализма и вмешательством посторонних лиц, составили около 16 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Да, убытки от повреждения внешнего оборудования скоростных поездов корейского и отечественного производства (салонных окон вагонов, лобового стекла кабины машинистов) за указанный период составляют 12,4 млн грн, а на устранение повреждений электропоездов из-за столкновения с посторонними предметами, лицами и животными, которые находились на путях, а также устранение граффити потрачено более 3 млн грн", - рассказали в ведомстве.

Добавляют также, что действия хулиганов не только наносят значительный материальный ущерб государству и вызывают дискомфорт у пассажиров, но и несут угрозу безопасности движения.

"Однако вопрос безопасности движения значительно зависит и от ответственности и осмотрительности граждан, особенно подростков. Родителям стоит объяснять подросткам, что железная дорога - не место для игр, ведь шалости вблизи железной дороги часто могут иметь трагические последствия", - резюмировали в сообщении.

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