«Киев за три дня». РФ не достигла ни одной поставленной цели в Украине за 500 суток войны — ISW 9 июля, 07:39 Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

За 500 дней полномасштабного вторжения Россия не смогла достичь в Украине ни одной запланированной цели.

Об этом говорится в новой сводке ISW (Института изучения войны).

«500 дней назад Россия начала неспровоцированную захватническую войну против Украины. Российские военные намеревались взять Киев в течение трех дней, но не смогли достичь ни одной из намеченных целей в Украине», — комментируют аналитики.

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Отмечается, что решительное и умелое сопротивление украинцев остановило многочисленные российские наступления, в том числе на Киев, и освободило Сумскую и Черниговскую области, а также части Харьковской, Николаевской и Херсонской областей, которые были временно захвачены российскими войсками.

В ISW добавляют, что украинские войска обеспечили инициативу и проводят контрнаступательные операции вдоль большей части фронта тогда, как российские войска почти полностью сосредоточены на попытках удержать украинские земли, которые они все еще контролируют.

Эксперты заявляют, что благодаря помощи Запада Украина обеспечила свою независимость, однако перед ней стоит критически важная задача освобождения стратегически важных территорий, которые все еще находятся под контролем РФ.

В субботу, 8 июля, заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о самых больших достижениях украинских войск за 500 дней с начала полномасштабного вторжения РФ.

Она отметила, что за время большой войны Силы обороны не только разрушили миф о якобы непобедимой российской армии, которая называла себя «второй в мире», но и посрамили кремлевский режим, который обещал своим гражданам «Киев за три дня».