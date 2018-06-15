За 5 лет в Украине планируют ликвидировать детские дома. Какова цель этой реформы

В Украине детские дома за 5 лет ликвидируют как институт. Об этом говорится на официальном сайте Министерства здравоохранения. Там отмечают, что речь идет о трансформации детских домов, а не об их закрытии. Цель реформы - дать ребенку возможность расти в семьях, а если такой возможности нет, то в условиях, приближенных к семейным. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Паллиативные центры

Детям без родительской опеки прежде всего предложат приближенную к семейной среду, а вместо домов для сирот создадут паллиативно-реабилитационные центры.

Паллиативная помощь - это подход, который позволяет улучшить качество жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с проблемой смертельных заболеваний. К такому виду помощи принадлежат лечения физических симптомов, а также - психосоциальная и духовная поддержка.

План действий трансформации домов ребенка до 2020 года

Министерство здравоохранения представило план действий трансформации домов ребенка из четырех шагов. К 2020 году дома ребенка будут работать в обычном режиме. Параллельно будет проходить необходима подготовка, чтобы всех детей, от которых отказались родители, устроить в семьи.

С 2020 года детей не будут устраивать в дома ребенка

Государство и общество будут осуществлять меры, чтобы сохранить возможность проживания ребенка с родными родителями. Также семьям будут помогать в сложных жизненных ситуациях. В исключительном случае детей будут направлять в патронатную или приемную семью, или в семейный дом ребенка.

Дети смогут жить в домах ребенка до 2023 года. К этому времени на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры. Они будут оказывать помощь всем детям, независимо от их социального статуса и возраста.

В Минздраве отмечают, что воспитание ребенка в семейной или приближенной к семейной среде соответствует мировой практике.

Детские дома в Украине

В Украине работает более 750 заведений институционального ухода и воспитания детей. В них находится более 100 тыс. воспитанников, и только 8% из них имеют статус детей-сирот. В 38 детдомах, где находятся дети до 3 лет, вконце прошлого года находилось 2600 детей, из которых лишь полторы тысячи - сироты и те, что остались без родительской опеки. Остальные несовершеннолетних имеют родителей.

В детских домах тяжелобольные дети не могут получить должных заботы и лечения

Ежегодно от 30 до 70 тыс. детей, по данным ЮНИСЕФ, нуждаются в паллиативной помощи, но на самом деле таких пациентов еще больше. Об этом рассказала координатор Международной Инициативы Паллиативная помощь, фонда Возрождение Ксения Шаповал-Дейнега.

Она отметила, что в 38 детских домах, подчиненных Минздраву, находятся не онкобольные дети, а пациенты с инвалидностью различных типов или тяжелыми хроническими заболеваниями. К сожалению, сегодня в таких детдомах дети могут быть только до 4 лет, а в некоторых областях - до 7 лет.

Затем к ним применяют программы социальной защиты. Однако, если они смогут находиться в таких учреждениях до 18-летнего возраста, это улучшит качество заботы и лечения. Кроме того, программа МОЗ предусматривает, что паллиативная и реабилитационная помощь будет стандартизирована.

Где в Украине уже вводят новые центры

Центры паллиативной помощи нового образца уже ввели в Харькове и Киеве. Подобная практика развивается в Ровно, рассказал глава благотворительной организации Сеть 100 процентов жизни Ровно Юрий Лазаревич. Он отметил, что в детских домах тяжелобольные дети не могут получить должных заботы и лечения, а в паллиативно-реабилитационных центрах планируют использовать принципиально новые подходы.

В частности, для медицинского персонала будут проводить тренинги с привлечением международных партнеров.

Приемная семья станет достойной заменой детскому дому

Лазаревич отметил, что в некоторых детдомах нерационально используют средства, и привел пример с домом, где 10 детей - 80 человек персонала.

Целесообразнее было бы устроить этих детей в приемные семьи. Эксперт добавил, что вопрос заключается в том, насколько эффективно использовать помещения детских домов.

"В домах ребенка были тяжелые дети. Их просто заселяли по 6 в одну палату, им не предоставлялось соответствующего ухода от медицинского персонала. Помощь предполагает, что они могут находиться с родителями", - отметил Лазаревич.

По данным института рака, в 2015 году в Украине этим недугом заболели 1078 детей в возрасте до 18 лет. А 2016 - 1100 детей.