За 15-20 минут ВСУ в центре Донецка: Ходаковский показал заброшенные блокпосты "ДНР" - видео

По словам Ходаковского, ВСУ о состоянии обороны "ДНР" знают

Главарь банды Восток Александр Ходаковский, который находится в оппозиции к руководству пророссийской террористической организации "ДНР", опубликовал видео с заброшенными блокпостами боевиков.

Обнародованные кадры были сняты в оккупированном Донецке и на Ясиноватском шоссе, параллельно с линией соприкосновения, в километре от позиций ВСУ.

Как утверждает Ходаковский, для украинских военных плачевное состояние обороны боевиков не секрет, однако от жителей оккупированных территорий Донецкой области главари террористов реальное положение дел скрывают.

По его словам, группы окопов, которые вырыли боевики во время боев с ВСУ – "это все, что отделяет Донецк, отделяет центр города от проникновения противника".

"В центр города они смогут добраться в течение 15-20 минут", - заявил Ходаковский.

На видео присутствует антиукраинская пропаганда

Ранее Ходаковский рассказал, что пьяный брат Захарченко во время драки в донецком кафе порезал официанту горло.