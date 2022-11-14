За сутки оккупанты выпустили более 260 снарядов по Сумской области 14 ноября, 03:16 ГСЧС гасит последствия обстрелов оккупантов (Фото:ГСЧС)

За сутки, 13 ноября, по приграничной области Сумской области оккупанты выпустили 264 мин, ракет и снарядов.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



Шалыгинская община: в течение дня было три обстрела пограничных сел. Враг использовал реактивные системы залпового огня (40 «прилетов»), САУ ( 20 прилетов) и еще 8 взрывов мин было на нашей территории. Без разрушений.

Видео дня

По Зноб-Новгородской общине россияне открывали огонь из минометов. Было 11 «прилетов». Без последствий.

Хотинское общество оккупанты из САУ и минометов. Всего было 26 взрывов.

Поврежден дом местных, 3 трактора и линии электропередач.

Белопольское общество в течение дня россияне обстреляли 5 раз.

Был 61 взрыв от вражеских мин на пограничных. Также 17 прилетов из артиллерии.

В результате обстрелов на этот момент известно о трех разрушенных домах мирных жителей. Информация уточняется.

Также повреждены электролинии. Без человеческих утрат.

Юношеская община: с территории россии по приграничной били из САУ (34 «прилета») и еще 36 взрывов в результате обстрела из артиллерии. Без разрушений.

Краснопольская община подверглась ракетным обстрелам. Вражеский вертолет совершил пуск 8 ракет типа НУРС в направлении одного из пограничных сел.

По окрестностям другой деревни россияне ударили из минометов (3 «прилета»). Без разрушений.

Читайте также: Оккупанты за сутки пять раз обстреляли Сумскую область