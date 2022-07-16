Остаются до 600 человек. Из Святогорской лавры в Донецкой области удалось эвакуировать группу мирных жителей — ГУР 16 июля, 20:31 Последствия обстрела Святогорской Лавры (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Из Святогорской лавры в Донецкой области удалось эвакуировать группу мирных жителей. Они уже находятся на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны в субботу, 16 июля.



Речь идет о семье, которая пряталась в стенах лавры от постоянных артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов РФ: отец, мать и трое детей. Самый младший ребенок родился там несколько дней назад. Также смогла выехать пара пожилых людей — мужчина и женщина. Сейчас все получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.



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Отмечается, что над эвакуацией работали ГУР МО и народные депутаты.



На территории Святогорской лавры находятся до 600 мирных жителей, более 50 из которых — дети, в том числе четверо младенцев. Украина продолжает работать над установлением режима прекращения огня и организацией гуманитарного коридора в монастырь.

1 июня российские оккупанты обстреляли территорию Святогорской лавры из артиллерии. В результате атаки погибли архимандрит, монах и монахиня; несколько священников получили тяжелые ранения.



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