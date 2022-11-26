Из плена освободили еще девять украинских военных и трех гражданских — Ермак

26 ноября, 14:26
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Из плена освободили еще 12 украинцев (Фото:@AndriyYermak / Twitter)

Из плена освободили еще 12 украинцев (Фото:@AndriyYermak / Twitter)

В субботу, 26 ноября, прошел очередной обмен пленными: удалось освободить 12 украинцев — среди них трое гражданских, а также военные, защищавшие Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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«Очередной обмен пленными. Нам удалось освободить 12 наших людей. Среди них — четверо бойцов ВМС, двое нацгвардейцев, пограничников, один из ТРо, а также трое гражданских — супруги и мужчина, считавшийся пропавшим без вести. Среди военных — двое офицеров, а также семь рядовых и сержантов», — написал Ермак.

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Он напомнил, что за последнюю неделю удалось вернуть 98 украинцев.

«Работаем над освобождением всех наших людей. Не останавливаемся. Спасибо за работу Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными», — добавил глава ОП.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Азовсталь Обмен пленными ЧАЭС Обмен пленными новости Последний обмен пленными Чернобыльская АЭС Андрей Ермак Остров Змеиный

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