Из плена освободили 50 украинских защитников и двоих гражданских — Ермак 29 октября, 15:28 Из плена удалось вернуть еще 52 украинца (Фото:Андрей Ермак / Telegram)

Украина и Россия провели очередной обмен пленными: удалось освободить еще 50 украинских военных и двоих гражданских.

Об этом в субботу, 29 октября, сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Среди освобожденных — 12 бойцов НГУ, включая двух «азовцев», 18 военнослужащих ВМС, восемь пограничников, девять «тероборонцев», трое воинов ВСУ и двое гражданских.

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«Домой возвращаются защитники Азовстали, защитники Мариуполя и люди, которые спасали жизнь. Нам удалось обменять начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, который был на Азовстале и молодого военного хирурга 65-го военного мобильного госпиталя. Мы возвращаем морпеха, жена которого недавно была освобождена с плена, и добровольца из Мариуполя с символической фамилией Москва, а еще моряка с острова Змеиный», — написал Ермак.

Также вернулись некоторые военные, взятые в плен в Чернобыльской зоне.

«Мы не останавливаемся и продолжаем выполнять задачи Президента „вернуть домой всех украинцев“. Спасибо Координационному штабу по обращению с военнопленными. У нас еще много работы, но имеем важный результат — наши дома. Вернем всех», — подчеркнул глава ОП.