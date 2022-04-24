Южноукраинскую АЭС переименовали в Південноукраїнську, на очереди — город — языковой омбудсмен

24 апреля, 06:24
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Южноукраинская АЭС (Фото:uk.wikipedia.org/)

Южноукраинская АЭС (Фото:uk.wikipedia.org/)

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Южноукраинскую АЭС переименовали в Південноукраїнську. Вскоре может быть переименован и город Южноукраинск.

Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень:

«На один русскоязычный покруг меньше После моего обращения наша АЭС наконец-то стала Південноукраїнською», — сказал он.

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Также он намекнул на возможное переименование и города Южноукраинска.

«Господин глава Южноукраинска, приготовьтесь», — добавил омбудсмен.

Он напомнил, что решение о переименовании принимает громада.

«Инициатива о переименовании, в первую очередь, должна исходить от общин. Уверен, местные власти, став на путь деколонизации, должны пересмотреть все названия, которые остались Украине в наследство от советского союза и носят русскоязычный характер», — сказал Кремень.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Южно-Украинская АЭС АЭС Южноукраинск Переименование Война России против Украины

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