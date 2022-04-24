Южноукраинскую АЭС переименовали в Південноукраїнську, на очереди — город — языковой омбудсмен
Южноукраинская АЭС (Фото:uk.wikipedia.org/)
Южноукраинскую АЭС переименовали в Південноукраїнську. Вскоре может быть переименован и город Южноукраинск.
Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень:
«На один русскоязычный покруг меньше После моего обращения наша АЭС наконец-то стала Південноукраїнською», — сказал он.
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Также он намекнул на возможное переименование и города Южноукраинска.
«Господин глава Южноукраинска, приготовьтесь», — добавил омбудсмен.
Он напомнил, что решение о переименовании принимает громада.
«Инициатива о переименовании, в первую очередь, должна исходить от общин. Уверен, местные власти, став на путь деколонизации, должны пересмотреть все названия, которые остались Украине в наследство от советского союза и носят русскоязычный характер», — сказал Кремень.
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