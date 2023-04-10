Задержан российский информатор, он собирал данные об обороне Южноукраинской АЭС 10 апреля, 11:49 В Николаевской области задержан российский информатор (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала российского информатора, который собирал данные об обороне Южноукраинской АЭС.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, он собирал информацию о местах базирования и численности подразделений Сил обороны, которые охраняют объект.

Закрытые сведения требовались российским оккупантам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским энергообъектам.

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После выполнении задач предатель получал деньги от своих российских «кураторов».

Злоумышленника задержали во время фотофиксации одного из объектов критической инфраструктуры.

По данным следствия, информатором РФ оказался житель Южноукраинска, вражеские спецслужбы привлекли его к сотрудничеству в начале года.

Фигуранту сообщили о подозрении. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.