Задержан российский информатор, он собирал данные об обороне Южноукраинской АЭС

10 апреля, 11:49
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В Николаевской области задержан российский информатор (Фото:СБУ)

В Николаевской области задержан российский информатор (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала российского информатора, который собирал данные об обороне Южноукраинской АЭС.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, он собирал информацию о местах базирования и численности подразделений Сил обороны, которые охраняют объект.

Закрытые сведения требовались российским оккупантам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским энергообъектам.

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После выполнении задач предатель получал деньги от своих российских «кураторов».

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Злоумышленника задержали во время фотофиксации одного из объектов критической инфраструктуры.

По данным следствия, информатором РФ оказался житель Южноукраинска, вражеские спецслужбы привлекли его к сотрудничеству в начале года.

Фигуранту сообщили о подозрении. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Южно-Украинская АЭС Российская агентура

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