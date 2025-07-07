В Центре противодействия дезинформации опровергли российский фейк об аварийном сбое на Южноукраинской АЭС

В Центре противодействия дезинформации опровергли сообщения о том, что на Южноукраинской АЭС в Николаевской области произошел сбой.

В ЦПИ рассказали, что российская пропаганда распространяет дезинформацию, якобы Киев «скрыл аварийный сбой» на Южноукраинской АЭС, который мог привести к катастрофе.

«Верифицировав информацию в НАЭК Энергоатом, Центр сообщает: эти утверждения не соответствуют действительности. Южноукраинская АЭС работает в обычном режиме, что подтверждается отчетами МАГАТЭ», — отметили в ЦПД.

Там подчеркнули, что в отчете от 4 июля упоминается только об аварийном отключении линии электропередач на Запорожской АЭС в результате обстрелов.

В то же время в отчете от 1 июля говорится об атаках дронов вокруг и возле атомных станций, в том числе и Южно-Украинской АЭС.

В ЦПД заверили, что заявления о якобы «сокрытии» информации о ситуации на Южноукраинской АЭС не имеют ничего общего с реальностью.

Российская пропаганда использует подобные фейки с целью дискредитации украинской энергетической безопасности, пытаясь вызвать панику среди населения.

«Все ядерные объекты Украины находятся под постоянным контролем инспекторов МАГАТЭ, которые имеют доступ ко всем АЭС и регулярно отчитываются о ситуации на станциях», — добавили в Центре.