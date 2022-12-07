Южная Корея передала Украине 100 пикапов и пять мини-экскаваторов

7 декабря, 17:04
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Южная Корея передала Украине пикапы (Фото:Посольство Украины в Южной Корее / Facebook)

Южная Корея передала Украине пикапы (Фото:Посольство Украины в Южной Корее / Facebook)

Южная Корея отправила Украине 100 пикапов и пять мини-экскаваторов.

Об этом сообщило посольство Украины в Республике Корея.

Там уточнили, что из порта города Инчхон в Украину отправлено 100 пикапов Ssang Yong Musso и пять мини-экскаваторов DOOSAN DX17Z.

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Посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко ранее рассказывал о планах передачи 20 мини-экскаваторов DOOSAN DX17Z.

25 ноября посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что США, Корея и Франция готовы передать Украине около 200 генераторов, чтобы поддержать страну после атак России на критическую инфраструктуру.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Южная Корея Военная помощь Война России против Украины

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