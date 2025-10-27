Суд избрал меру пресечения для свидетеля по делу детектива НАБУ Магамедрасулова

Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства для свидетеля по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова , Юсуфа Мамешева. Прокуратура подозревает его в даче ложных показаний.

Об этом в понедельник, 27 октября, сообщает Суспільне из зала суда.

Прокуроры утверждают, что Мамешев предоставил ложные показания относительно страны продажи технической конопли и сопутствующих товаров. По их данным, он заявил, что продажа планировалась в Узбекистан, где есть мощности для переработки и рынок сбыта.

В то же время прокуратура утверждает, что по результатам аудиоэкспертиз стало известно, что Руслан Магамедрасулов и его отец планировали продажу конопли в Дагестан. Эти данные они подают как доказательство ложных показаний Мамешева.

Адвокаты Мамешева отвергли обвинения, отметив, что их подзащитный говорил только правду во время допроса. Они также отметили, что в тексте ходатайства прокуроров, поданном в суд, говорится о возможном применении дополнительной меры в виде электронного браслета, что не было объявлено до заседания.

Юсуф Мамешев, в свою очередь, сообщил, что его «притянули» к этому делу из-за родственных связей с Русланом Магамедрасуловым. Он также подтвердил, что, как и отец детектива, происходит из Дагестана.

Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуроров и назначил для Мамешева меру пресечения в виде личного обязательства. Также он должен сдать загранпаспорт, являться по требованию суда и носить электронный браслет.

23 октября Офис прокурора заявил, что Мамешеву сообщили о подозрении в даче заведомо ложных показаний.

18 октября Суспільне сообщило, что СБУ начала расследование относительно показаний свидетеля Юсуфа Мамешева по делу детектива Магамедрасулова и его отца.

Свидетель отмечал, что во время телефонного разговора с детективом Русланом Магамедрасуловым обсуждал продажу технической конопли в Узбекистан, а не в российский Дагестан. В то же время Служба безопасности утверждает, что по результатам пяти экспертиз записи разговора Мамешева с детективом НАБУ речь шла именно о торговле с Дагестаном.

Юсуф Мамешев заявлял о давлении со стороны СБУ на него и его сына. Он утверждал, что сотрудники службы присылали ему угрозы и назначали встречи, угрожая «проблемами», если он не изменит свои показания.

По его словам, после отказа изменить показания в тот же вечер ТЦК объявило его в розыск, а уже на следующее утро его задержала полиция.